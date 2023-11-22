Джейсон Момоа защищает Атлантиду в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства»
Warner Bros. Pictures представил новый трейлер «Аквамена и потерянного царства», в котором Артур Карри (Джейсон Момоа) противостоит Черной Манте (Яхья Абдул-Матин II). Чтобы победить суперзлодея, Аквамен должен объединиться с Повелителем Океана (Патрик Уилсон).
Сиквел картины Джеймса Вана расскажет об эволюции главного героя, который за четыре года прошел путь от почти безработного охранника до правителя Атлантиды, мужа и отца.
Премьера «Аквамена 2» пройдет 22 декабря.
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