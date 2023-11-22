Джейсон Момоа защищает Атлантиду в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства»

Warner Bros. Pictures представил новый трейлер «Аквамена и потерянного царства», в котором Артур Карри (Джейсон Момоа) противостоит Черной Манте (Яхья Абдул-Матин II). Чтобы победить суперзлодея, Аквамен должен объединиться с Повелителем Океана (Патрик Уилсон).

Сиквел картины Джеймса Вана расскажет об эволюции главного героя, который за четыре года прошел путь от почти безработного охранника до правителя Атлантиды, мужа и отца.

Премьера «Аквамена 2» пройдет 22 декабря.