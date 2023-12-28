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Опрос ВЦИОМ: сериал «Слово пацана» положительно оценили 80% зрителей
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

ВЦИОМ: сериал «Слово пацана» положительно оценили 80% зрителей

ВЦИОМ выяснил, кому больше всего интересен сериал «Слово пацана»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Согласно опросу ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 человек, сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» положительно оценили 80% зрителей.

К концу этого года о проекте слышали 83% россиян. Планируют посмотреть «Слово пацана» или уже приступили к его просмотру 18% респондентов (ориентировочно каждый шестой опрошенный).

Больше всего сериал интересен людям в возрасте до 25 лет (40% респондентов) и 25-44 лет (27-28%).

Ранее исполнитель одной из главных ролей в сериале «Слово пацана» Сергей Бурунов рассказал о влиянии проекта на подростков.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Обзор восьмой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»: новый герой

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