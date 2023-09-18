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«Оппенгеймер» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Оппенгеймер».

На минувших выходных картина Кристофера Нолана установила еще один рекорд. Сборы «Оппенгеймера» перешагнули отметку в 912,7 млн долларов, что позволило ленте занять первую строчку в рейтинге самых прибыльных байопиков. Предыдущим лидером была «Богемская рапсодия», заработавшая в свое время чуть больше 910 миллионов.

Любопытно, что в обеих картинах снялся Рами Малек: в «Богемской рапсодии» он сыграл лидера группы Queen Фредди Меркьюри, за что был отмечен «Золотым глобусом» и «Оскаром», а в «Оппенгеймере» засветился в эпизодической роли физика Дэвида Хилла.

Ранее биографическая драма о создателе атомной бомбы также возглавила рейтинг самых кассовых фильмов о Второй мировой войне. Стоит отметить, что Нолан превзошел самого себя, ведь до этого первое место занимал его же «Дюнкерк».

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