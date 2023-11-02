Оператор «Джокера 2» считает фильм рискованным

В интервью журналу Definition оператор фильма «Джокер: Безумие на двоих» Лоуренс Шер рассказал, что сиквел удивит зрителей: «Это довольно рискованный фильм. Он станет для людей сюрпризом. Я очень рад, что все его увидят».

Оператор добавил, что сейчас «Джокер 2» находится на завершающей стадии постпродакшена.

Главные роли Джокера и Харли Квинн в сиквеле сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага. Первая часть картины вышла в 2019 году. За роль Артура Флека Феникс получил «Оскар».

Премьера картины «Джокер: Безумие на двоих» пройдет 4 октября 2024 года.