Вышел новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Max опубликовал новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Режиссером проекта выступает Андрес Мускетти, снявший фильмы «Оно» и «Оно 2».

«Добро пожаловать в Дерри», основанный на одноименном романе Стивена Кинга, рассказывает о событиях, развернувшихся за 27 лет до всего произошедшего в первой картине.

Тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Когда выйдет сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Премьера многосерийного приквела «Оно» пройдет осенью этого года. Точная дата релиза будет анонсирована позже.