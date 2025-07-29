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Оно Добро пожаловать в Дерри сериал: тизер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

29 июля 2025, 13:25

1 мин.

Вышел новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», реж. Андрес Мускетти, Max
Фото Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», реж. Андрес Мускетти, Max

Max опубликовал новый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Режиссером проекта выступает Андрес Мускетти, снявший фильмы «Оно» и «Оно 2».

«Добро пожаловать в Дерри», основанный на одноименном романе Стивена Кинга, рассказывает о событиях, развернувшихся за 27 лет до всего произошедшего в первой картине.

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Тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Когда выйдет сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Премьера многосерийного приквела «Оно» пройдет осенью этого года. Точная дата релиза будет анонсирована позже.

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