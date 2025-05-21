Стиль жизни
Оно Добро пожаловать в Дерри сериал: тизер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

21 мая 2025, 17:25

1 мин.

Вышел первый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», реж. Андрес Мускетти, Max
Фото Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», реж. Андрес Мускетти, Max

Max опубликовал первый тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссером которого выступил Андрес Мускетти, снявший «Оно» и «Оно 2».

Приквел, основанный на одноименном романе Стивена Кинга, расскажет о событиях, развернувшихся за 27 лет до всего произошедшего в первом фильме.

Кто снялся в сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

В сериале снялись Джошуа Оджик, Билл Скарсгард, Джован Адепо, Майлз Экхардт, Грант Никэллс, Мэделин Стоу, Джеймс Римар, Питер Аутербридж, Тейлор Пейдж и Кимбирли Герреро.

Тизер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Когда выйдет сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» пройдет осенью этого года. Точная дата релиза будет анонсирована позже.

Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года.

