Вышел финальный трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

HBO Max опубликовал финальный трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Приквел по одноименному роману Стивена Кинга рассказывает о событиях, развернувшихся за 27 лет до всего произошедшего в картине «Оно» Андреса Мускетти.

«Добро пожаловать в Дерри» раскроет историю происхождения древнего демонического существа Пеннивайза (Билл Скарсгард).

Когда выйдет сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» пройдет 26 октября.