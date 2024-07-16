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Она такая классная: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Она такая классная»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Она такая классная»
Фото Кадр из сериала «Она такая классная»
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KION опубликовал трейлер сериала «Она такая классная». По сюжету проекта легкомысленный Артем и его сосед Леня с расстройством аутистического спектра отправляются в Петербург на поиски актрисы, которую увидели на экране — ведь последний влюбился в нее и решил, что не может жить без этой девушки.

Для Артема эта поездка — возможность перерасти свою инфантильность, а для Лени — шанс выбраться из гиперопеки матери.

В проекте снялись Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Павел Майков, Екатерина Федулова, Татьяна Догилева, Игорь Хрипунов, Арсений Мыцык и Константин Каримов.

Премьера сериала «Она такая классная» пройдет 1 августа на платформе KION.

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