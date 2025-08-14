Стиль жизни
Она сказала Да фильм 2025: трейлер и дата выхода в России — Скарлетт Йоханссон
Фильмы и сериалы

14 августа, 17:35

1 мин.

Картина «Она сказала «Да!» со Скарлетт Йоханссон выйдет в российский прокат 21 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Она сказала «Да!», реж. Кристин Скотт Томас, CAA Media, Finance
Фото Кадр из фильма «Она сказала «Да!», реж. Кристин Скотт Томас, CAA Media, Finance

21 августа в российский прокат выйдет картина Кристин Скотт Томас «Она сказала «Да!». По сюжету три сестры: Кэтрин, Виктория и Джорджина — возвращаются домой на свадьбу своей матери. Девушки совершенно непохожи друг на друга: одна из них медсестра, другая — актриса, а третья — капитан Королевского флота.

«Она сказала «Да!» — режиссерский дебют Кристин Скотт Томас, известной по фильмам «Английский пациент», «Легкое поведение» и «Горькая луна». Сейчас номинантка на «Оскар» блистает в сериале «Медленные лошади».

Кто снялся в фильме «Она сказала «Да!»

В картине снялись Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто, Роджер Эштон-Гриффитс, Джулио Мария Беррути, Рики Бевинс и Дэвид Чарльз.

Трейлер фильма «Она сказала «Да!»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры
