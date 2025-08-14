Картина «Она сказала «Да!» со Скарлетт Йоханссон выйдет в российский прокат 21 августа

21 августа в российский прокат выйдет картина Кристин Скотт Томас «Она сказала «Да!». По сюжету три сестры: Кэтрин, Виктория и Джорджина — возвращаются домой на свадьбу своей матери. Девушки совершенно непохожи друг на друга: одна из них медсестра, другая — актриса, а третья — капитан Королевского флота.

«Она сказала «Да!» — режиссерский дебют Кристин Скотт Томас, известной по фильмам «Английский пациент», «Легкое поведение» и «Горькая луна». Сейчас номинантка на «Оскар» блистает в сериале «Медленные лошади».

Кто снялся в фильме «Она сказала «Да!»

В картине снялись Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто, Роджер Эштон-Гриффитс, Джулио Мария Беррути, Рики Бевинс и Дэвид Чарльз.