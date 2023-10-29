Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:15

Оливия Колман получает анонимные сообщения в трейлере фильма «Злобные маленькие письма»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Фарго».

StudiocanalUK опубликовал трейлер фильма Теи Шэррок («До встречи с тобой») «Злобные маленькие письма» с Оливией Колман. По сюжету жители приморского городка Литлхэмптон начинают получать непристойные письма от анонимного отправителя. Главной подозреваемой становится эксцентричная Роуз Гудинг (Джесси Бакли). Ей грозит лишение свободы, поэтому группа неравнодушных женщин решает выяснить правду и найти настоящего автора возмутительных сообщений.

В фильме снялись Тимоти Сполл, Хью Скиннер, Айлин Аткинс, Джемма Джонс, Анджана Васан, Джейсон Уоткинс, Лолли Адефопе и Алиша Вейр.

Премьера фильма «Злобные маленькие письма» пройдет 23 февраля 2024 года.

Фильмы
4
0
Читайте также
Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
В Совбезе РФ ответили на шутку Маска об Иране и США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брэдли Купер дирижирует оркестром в трейлере фильма «Маэстро»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости