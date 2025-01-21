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Охотники за призраком 2025: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 19:25

1 мин.

Стартовал сериал «Охотники за призраком»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Охотники за призраком», реж. Дмитрий Тюрин / Okko
Фото Кадр из сериала «Охотники за призраком», реж. Дмитрий Тюрин / Okko
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17 января на Okko стартовал сериал «Охотники за призраком» Дмитрия Тюрина («Магомаев», «Триггер»). По сюжету бывший следователь, его немой напарник и 14-летний подросток объединяют силы в борьбе против беспощадного призрака-убийцы, способного вселяться в тела своих жертв.

Кто снялся в сериале «Охотники за призраком»

В проекте снялись Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Мария Лисовая и Таисья Калинина.

Трейлер сериала «Охотники за призраком»

Расписание релиза эпизодов сериала «Охотники за призраком»

1 серия 17 января
2 серия 17 января
3 серия 24 января
4 серия 31 января
5 серия 7 февраля
6 серия 14 февраля
7 серия 21 февраля
8 серия 28 февраля
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