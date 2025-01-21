Стартовал сериал «Охотники за призраком»: расписание релиза эпизодов
17 января на Okko стартовал сериал «Охотники за призраком» Дмитрия Тюрина («Магомаев», «Триггер»). По сюжету бывший следователь, его немой напарник и 14-летний подросток объединяют силы в борьбе против беспощадного призрака-убийцы, способного вселяться в тела своих жертв.
Кто снялся в сериале «Охотники за призраком»
В проекте снялись Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Мария Лисовая и Таисья Калинина.
Трейлер сериала «Охотники за призраком»
Расписание релиза эпизодов сериала «Охотники за призраком»
|1 серия
|17 января
|2 серия
|17 января
|3 серия
|24 января
|4 серия
|31 января
|5 серия
|7 февраля
|6 серия
|14 февраля
|7 серия
|21 февраля
|8 серия
|28 февраля
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже