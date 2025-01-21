Стартовал сериал «Охотники за призраком»: расписание релиза эпизодов

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17 января на Okko стартовал сериал «Охотники за призраком» Дмитрия Тюрина («Магомаев», «Триггер»). По сюжету бывший следователь, его немой напарник и 14-летний подросток объединяют силы в борьбе против беспощадного призрака-убийцы, способного вселяться в тела своих жертв.

Кто снялся в сериале «Охотники за призраком»

В проекте снялись Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Мария Лисовая и Таисья Калинина.

Трейлер сериала «Охотники за призраком»

Расписание релиза эпизодов сериала «Охотники за призраком»