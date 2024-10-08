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Огниво фильм 2024: трейлер и дата выхода, актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

8 октября, 14:25

0 мин.

Приключенческий фильм «Огниво» выйдет в российский прокат 24 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Огниво»
Фото Кадр со съемок фильма «Огниво»
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24 октября в российских кинотеатрах выйдет фильм «Огниво» от режиссера Александра Войтинского («По щучьему велению»). По сюжету приключенческого проекта солдат отправляется в опасное путешествие, чтобы развеять чары злого колдуна.

В «Огниве» снялись Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Сергей Марин, Ольга Зайковская, Юрий Кузнецов и Ирина Горбачева.

Трейлер фильма «Огниво»

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