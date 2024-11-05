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Огнеборцы фильм 2024: трейлер и дата выхода — Квак Кен-тхэк
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

0 мин.

Фильм «Огнеборцы» выйдет в мировой прокат 4 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Огнеборцы», реж. Квак Кен-тхэк / Ascendio
Фото Кадр из фильма «Огнеборцы», реж. Квак Кен-тхэк / Ascendio
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4 декабря в мировой прокат выйдет картина «Огнеборцы». Режиссером фильма выступил Квак Кен-тхэк («Битва за Чансари», «Воскрешение»).

По сюжету проекта команда Западной пожарной станции попала в экстренную ситуацию. Огнеборцы идут на риск, работая в сложных условиях ради спасения людей.

Кто снялся в фильме «Огнеборцы»

В картине снялись Чу Вон, Квак То-вон, Ю Джэ-мен, Ли Ю-ен, Ким Мин-джэ, О Дэ-хван, Ли Джун-хек, Чан Ен-нам и Ким Юль-хо.

Трейлер фильма «Огнеборцы»

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