Фильм «Огнеборцы» выйдет в мировой прокат 4 декабря

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4 декабря в мировой прокат выйдет картина «Огнеборцы». Режиссером фильма выступил Квак Кен-тхэк («Битва за Чансари», «Воскрешение»).

По сюжету проекта команда Западной пожарной станции попала в экстренную ситуацию. Огнеборцы идут на риск, работая в сложных условиях ради спасения людей.

Кто снялся в фильме «Огнеборцы»

В картине снялись Чу Вон, Квак То-вон, Ю Джэ-мен, Ли Ю-ен, Ким Мин-джэ, О Дэ-хван, Ли Джун-хек, Чан Ен-нам и Ким Юль-хо.