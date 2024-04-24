Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Оглянись назад аниме: дата выхода и трейлер, сюжет, манга Тацуки Фудзимото
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Вышел трейлер аниме-фильма «Оглянись назад»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Оглянись назад»
Фото Кадр из аниме «Оглянись назад»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Вышел трейлер адаптации манги Тацуки Фудзимото («Человек-бензопила») «Оглянись назад». Аниме-фильм рассказывает о противостоящих друг другу одноклассницах, чье соперничество со временем перерастает в дружбу.

Режиссером «Оглянись назад» выступает Киетака Осияма, известный по работе над такими аниме-проектами, как «Хлопушки-колотушки» и «Космический Денди». Анимация проекта легла на плечи студии DURIAN.

Премьера аниме-фильма «Оглянись назад» запланирована на 28 июня.

Поднятие уровня в&nbsp;одиночку. Что посмотреть, если вам понравилось «Поднятие уровня в одиночку»: 5 похожих аниме

Мультфильмы
Фильмы
0
Новости холдинга
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Придумай мем

Последние новости
23 апр 22:00
Стало известно, будет ли 2 сезон сериала «Сегун»
23 апр 21:25
На FX вышел финальный эпизод мини-сериала «Сегун»
23 апр 19:45
Фэнтези «Самая большая луна» выйдет в российский прокат 4 июля
23 апр 18:45
Опубликованы первые концепт-арты аниме «Новая заря»
23 апр 18:15
Вышел финальный трейлер спортивной драмы «Претенденты» с Зендеей