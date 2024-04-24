Вышел трейлер аниме-фильма «Оглянись назад»
Вышел трейлер адаптации манги Тацуки Фудзимото («Человек-бензопила») «Оглянись назад». Аниме-фильм рассказывает о противостоящих друг другу одноклассницах, чье соперничество со временем перерастает в дружбу.
Режиссером «Оглянись назад» выступает Киетака Осияма, известный по работе над такими аниме-проектами, как «Хлопушки-колотушки» и «Космический Денди». Анимация проекта легла на плечи студии DURIAN.
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