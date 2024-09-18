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Офис Австралия сериал 2024: трейлер и дата выхода — что известно о ремейке
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Опубликован трейлер ремейка сериала «Офис»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Офис: Австралия»
Фото Кадр из сериала «Офис: Австралия»
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Prime Video опубликовал трейлер сериала «Офис: Австралия». Ремейк легендарного «Офиса» рассказывает об управляющей отделом в упаковочной компании Flinley Craddick Ханне Ховард, которая пытается сделать все, что в ее силах, чтобы сохранить свою «рабочую семью».

В сериале снялись Фелисити Уорд, Эдит Пур, Стин Раскопулос, Шери Себбенс, Джош Томсон, Джонатан Бруг, Радж Лабаде, Люси Шмидт и Сьюзэн Лин Юн.

Трейлер сериала «Офис: Австралия»

Дата выхода сериала «Офис: Австралия»

Премьера ремейка «Офиса» пройдет 18 октября на платформе Prime Video.

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