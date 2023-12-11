Google назвал «Одни из нас» самым популярным сериалом 2023 года

Google назвал сериалы, которые в этом году искали в поисковике чаще всего. На первом месте — проект HBO «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи, а сразу за ним — сериал Netflix «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой.

«Одни из нас» рассказывает историю о глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. По сюжету контрабандист Джоэл (Паскаль) должен выполнить важную миссию ради спасения человечества.

Ранее шоураннер сериала «Одни из нас» рассказал о возобновлении работы над вторым сезоном.