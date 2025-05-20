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Одни из нас сериал 2 сезон: когда выйдет 7 серия — дата выхода
Фильмы и сериалы

20 мая 2025, 14:15

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар, Max
Фото Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар, Max

На HBO вышло шесть эпизодов второго сезона сериала «Одни из нас». Проект по мотивам компьютерной игры The Last of Us рассказывает об Элли (Белла Рамзи) и Дине (Изабела Мерсед), которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире и найти убийц Джоэла (Педро Паскаль) ради восстановления справедливости.

Эбби выходит на&nbsp;охоту: как стартовал 2 сезон сериала &laquo;Одни из&nbsp;нас&raquo;.Эбби выходит на охоту: как стартовал 2-й сезон сериала «Одни из нас»

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Седьмая и финальная серия второго сезона «Одних из нас» выйдет 25 мая.

Трейлер 2-го сезона «Одних из нас»

Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года.Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года

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