Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

На HBO вышло шесть эпизодов второго сезона сериала «Одни из нас». Проект по мотивам компьютерной игры The Last of Us рассказывает об Элли (Белла Рамзи) и Дине (Изабела Мерсед), которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире и найти убийц Джоэла (Педро Паскаль) ради восстановления справедливости.

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Седьмая и финальная серия второго сезона «Одних из нас» выйдет 25 мая.