Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»
На HBO вышли первые четыре эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Проект по мотивам компьютерной игры The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль) и девочке Элли (Белла Рамзи), которые противостоят зловещей эпидемии, превращающей людей в зомби.
Пятая серия второго сезона «Одних из нас» выйдет 11 мая.
Трейлер 2-го сезона «Одних из нас»
Ранее Белла Рамзи рассказала, что удалила соцсети под влиянием зрительского хейта (часть поклонников проекта осуждает актрису за то, что она не похожа на Элли из игры).
