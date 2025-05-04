Стиль жизни
Одни из нас сериал 2 сезон: когда выйдет 5 серия — дата
Фильмы и сериалы

4 мая, 18:00

1 мин.

Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар, Max
Фото Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар, Max

На HBO вышли первые четыре эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Проект по мотивам компьютерной игры The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль) и девочке Элли (Белла Рамзи), которые противостоят зловещей эпидемии, превращающей людей в зомби.

Эбби выходит на&nbsp;охоту: как стартовал 2 сезон сериала &laquo;Одни из&nbsp;нас&raquo;.Эбби выходит на охоту: как стартовал 2-й сезон сериала «Одни из нас»

Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Пятая серия второго сезона «Одних из нас» выйдет 11 мая.

Трейлер 2-го сезона «Одних из нас»

Ранее Белла Рамзи рассказала, что удалила соцсети под влиянием зрительского хейта (часть поклонников проекта осуждает актрису за то, что она не похожа на Элли из игры).

Одни из&nbsp;нас 2 сезон: дата выхода серий, расписание&nbsp;&mdash; где смотреть.Стартовал 2-й сезон сериала «Одни из нас»: расписание релиза эпизодов

