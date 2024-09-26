Вышел новый тизер 2 сезона сериала «Одни из нас»
Max опубликовал тизер второго сезона сериала «Одни из нас». Адаптация культовой видеоигры The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), который пытается защитить девочку-подростка Элли (Белла Рамзи) от угроз постапокалиптического мира.
Тизер 2 сезона сериала «Одни из нас»
Когда выйдет 2 сезон сериала «Одни из нас»
Премьера продолжения сериала «Одни из нас» запланирована на 2025 год. Точная дата релиза пока неизвестно.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже