Вышел новый тизер 2 сезона сериала «Одни из нас»

Max опубликовал тизер второго сезона сериала «Одни из нас». Адаптация культовой видеоигры The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), который пытается защитить девочку-подростка Элли (Белла Рамзи) от угроз постапокалиптического мира.

Тизер 2 сезона сериала «Одни из нас»

Когда выйдет 2 сезон сериала «Одни из нас»

Премьера продолжения сериала «Одни из нас» запланирована на 2025 год. Точная дата релиза пока неизвестно.