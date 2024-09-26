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Одни из нас 2 сезон The Last of Us: тизер и дата выхода
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Сегодня, 19:35

1 мин.

Вышел новый тизер 2 сезона сериала «Одни из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
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Max опубликовал тизер второго сезона сериала «Одни из нас». Адаптация культовой видеоигры The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), который пытается защитить девочку-подростка Элли (Белла Рамзи) от угроз постапокалиптического мира.

Тизер 2 сезона сериала «Одни из нас»

Когда выйдет 2 сезон сериала «Одни из нас»

Премьера продолжения сериала «Одни из нас» запланирована на 2025 год. Точная дата релиза пока неизвестно.

Одни из&nbsp;нас, HBO. Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO

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