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Одни из нас 2 сезон: съемки и дата выхода
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Сегодня, 16:20

0 мин.

Завершились съемки 2 сезона сериала «Одни из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
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Монтажер сериала «Одни из нас» Тимоти Гуд в своих соцсетях сообщил, что съемки второго сезона проекта подошли к концу.

Многосерийная адаптация игры The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), который пытается защитить девочку-подростка Элли (Белла Рамзи) от угроз постапокалиптического мира.

Премьера второго сезона «Одних из нас» запланирована на 2025 год.

Одни из&nbsp;нас, HBO. Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO
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