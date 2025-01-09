Стало известно, когда выйдет 2-й сезон сериала «Одни из нас»
Max показал новый тизер второго сезона сериала «Одни из нас», в котором говорится, что продолжение проекта выйдет в апреле этого года.
Адаптация игры The Last Of Us рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором распространяется грибковая инфекция, превращающая людей в зомби.
Во второй сезон сериала «Одни из нас» войдет семь эпизодов. События продолжения шоу развернутся спустя пять лет после произошедшего в первом сезоне.
Тизер 2-го сезона сериала «Одни из нас»
Последние новости
7 янв 18:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже