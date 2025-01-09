Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Одни из нас 2 сезон: когда выйдет, где смотреть — тизер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

1 мин.

Стало известно, когда выйдет 2-й сезон сериала «Одни из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар / Max
Фото Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар / Max
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Max показал новый тизер второго сезона сериала «Одни из нас», в котором говорится, что продолжение проекта выйдет в апреле этого года.

Адаптация игры The Last Of Us рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором распространяется грибковая инфекция, превращающая людей в зомби.

Во второй сезон сериала «Одни из нас» войдет семь эпизодов. События продолжения шоу развернутся спустя пять лет после произошедшего в первом сезоне.

Тизер 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Одни из&nbsp;нас 2-й сезон: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, актеры, трейлер. 2-й сезон «Одних из нас»: все, что известно о продолжении хита HBO

Сериалы
Новости холдинга
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Читайте далее
Объявлены номинанты на премию SAG Awards — 2025
Следующий материал
Объявлены номинанты на премию SAG Awards — 2025

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:00
Объявлены номинанты на премию SAG Awards — 2025
14:35
Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США
14:15
Стала известна новая дата объявления номинантов 97-й премии «Оскар»
7 янв 18:00
Что было в первом сезоне сериала «Разделение»
7 янв 17:00
Сценарий второго сезона сериала «Сегун» почти закончен