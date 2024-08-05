Max анонсировал проекты 2024 и 2025 годов

Max представил тизер премьер 2024 и 2025 годов, в числе которых новые сезоны сериалов «Одни из нас», «Белый лотос», «Харли Квинн», «Индустрия» и «И просто так». Кроме того, видео анонсирует проекты «Пингвин», «Дюна: Пророчество» и «Франшиза».

«Драконы были только началом», — говорится в описании ролика. На HBO завершился второй сезон приквела «Игры престолов», который собрал противоречивые отзывы критиков.

Одни считают клиффхэнгер сильным художественным ходом, другие назвали финал второго сезона «Дома Дракона» разочаровывающим.