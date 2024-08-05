Max анонсировал проекты 2024 и 2025 годов
Max представил тизер премьер 2024 и 2025 годов, в числе которых новые сезоны сериалов «Одни из нас», «Белый лотос», «Харли Квинн», «Индустрия» и «И просто так». Кроме того, видео анонсирует проекты «Пингвин», «Дюна: Пророчество» и «Франшиза».
«Драконы были только началом», — говорится в описании ролика. На HBO завершился второй сезон приквела «Игры престолов», который собрал противоречивые отзывы критиков.
Одни считают клиффхэнгер сильным художественным ходом, другие назвали финал второго сезона «Дома Дракона» разочаровывающим.
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