Появилось первое фото актеров и создателей второго сезона «Одних из нас»

В соцсетях опубликовано первое фото каста и создателей второго сезона сериала «Одни из нас».

На снимке появился шоураннер проекта Крэйг Мазин, исполнительница роли Элли Белла Рамзи, Янг Мазино, который в продолжении истории сыграет Джесси, и другие члены съемочной группы.

Сериал HBO «Одни из нас» рассказывает о грибковой инфекции, поразившей все человечество. Премьера второго сезона адаптации игры The Last of Us запланирована на 2025 год.