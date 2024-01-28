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Одни из нас 2 сезон: актерский состав, фото
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Сегодня, 20:30

1 мин.

Появилось первое фото актеров и создателей второго сезона «Одних из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Актеры и члены съемочной группы сериала «Одни из нас».
Фото Соцсети
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В соцсетях опубликовано первое фото каста и создателей второго сезона сериала «Одни из нас».

На снимке появился шоураннер проекта Крэйг Мазин, исполнительница роли Элли Белла Рамзи, Янг Мазино, который в продолжении истории сыграет Джесси, и другие члены съемочной группы.

Сериал HBO «Одни из нас» рассказывает о грибковой инфекции, поразившей все человечество. Премьера второго сезона адаптации игры The Last of Us запланирована на 2025 год.

Одни из&nbsp;нас, HBO. Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO
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