Фильм «Однажды мы расскажем друг другу все» выйдет в российский прокат 22 августа

22 августа в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Однажды мы расскажем друг другу все» Эмили Атеф («Больше чем никогда»).

По сюжету Мария влюбляется в фермера вдвое старше себя, и это меняет всю ее жизнь. В 2023 году картина была номинирована на «Золотого Медведя».

В фильме снялись Марлен Бероу, Феликс Крамер, Седрик Эйх, Зильке Боденбендер, Флориан Панцнер, Йердис Трибель, Кристиан Эрдманн, Кристина Шорн и Виктория Майер.