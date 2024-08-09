Фильм «Однажды мы расскажем друг другу все» выйдет в российский прокат 22 августа
22 августа в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Однажды мы расскажем друг другу все» Эмили Атеф («Больше чем никогда»).
По сюжету Мария влюбляется в фермера вдвое старше себя, и это меняет всю ее жизнь. В 2023 году картина была номинирована на «Золотого Медведя».
В фильме снялись Марлен Бероу, Феликс Крамер, Седрик Эйх, Зильке Боденбендер, Флориан Панцнер, Йердис Трибель, Кристиан Эрдманн, Кристина Шорн и Виктория Майер.
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