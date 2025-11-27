Где смотреть сериал «Одна из многих» от создателя «Во все тяжкие»
26 ноября, в честь Дня благодарения, новый эпизод сериала «Одна из многих» вышел на два дня раньше запланированного. Проект Apple TV+ от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана рассказывает о писательнице по имени Кэрол (Рэй Сихорн), которая смогла избежать присоединения к коллективному разуму.
Сериал «Одна из многих» стал самым просматриваемым драматическим сериалом на Apple TV со времен «Разделения».
Трейлер сериала «Одна из многих»
Когда выйдут остальные эпизоды сериала «Одна из многих»
|6 серия
|5 декабря
|7 серия
|12 декабря
|8 серия
|19 декабря
|9 серия
|26 декабря
Где смотреть сериал «Одна из многих»
Все эпизоды сериала «Одна из многих» доступны для просмотра на платформе Apple TV+.
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