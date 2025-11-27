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Одна из многих сериал 2025: сюжет, трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

27 ноября 2025, 17:30

1 мин.

Где смотреть сериал «Одна из многих» от создателя «Во все тяжкие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одна из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Одна из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+

26 ноября, в честь Дня благодарения, новый эпизод сериала «Одна из многих» вышел на два дня раньше запланированного. Проект Apple TV+ от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана рассказывает о писательнице по имени Кэрол (Рэй Сихорн), которая смогла избежать присоединения к коллективному разуму.

Сериал «Одна из многих» стал самым просматриваемым драматическим сериалом на Apple TV со времен «Разделения».

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Трейлер сериала «Одна из многих»

Когда выйдут остальные эпизоды сериала «Одна из многих»

6 серия 5 декабря
7 серия 12 декабря
8 серия 19 декабря
9 серия 26 декабря

Где смотреть сериал «Одна из многих»

Все эпизоды сериала «Одна из многих» доступны для просмотра на платформе Apple TV+.

Ранее мы писали, когда состоится цифровой релиз фильма «Трон: Арес».

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