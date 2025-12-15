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Одна из многих сериал 2025 стал самым просматриваемым в истории Apple TV
Фильмы и сериалы

15 декабря 2025, 14:30

1 мин.

Сериал «Одна из многих» стал самым просматриваемым в истории Apple TV

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одна из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Одна из многих», реж. Винс Гиллиган, Байрон Ховард, Apple TV+

Сериал Винса Гиллигана («Во все тяжкие») «Одна из многих» стал самым популярным в истории Apple TV. Проект превзошел все предыдущие проекты платформы по общему количеству просмотров, включая «Разделение».

«Поздравляем, Кэрол», — сообщил Apple TV в своем торжественном ролике.

Писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн) — главная героиня сериала «Одни из многих». По сюжету она избежала присоединения к коллективному разуму и отказывается играть по правилам нового мира.

Когда выйдет новый эпизод сериала «Одна из многих»

Новый эпизод проекта, получивший название «Атака обаянием», выйдет 19 декабря.

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