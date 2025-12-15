Сериал «Одна из многих» стал самым просматриваемым в истории Apple TV

Сериал Винса Гиллигана («Во все тяжкие») «Одна из многих» стал самым популярным в истории Apple TV. Проект превзошел все предыдущие проекты платформы по общему количеству просмотров, включая «Разделение».

«Поздравляем, Кэрол», — сообщил Apple TV в своем торжественном ролике.

Писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн) — главная героиня сериала «Одни из многих». По сюжету она избежала присоединения к коллективному разуму и отказывается играть по правилам нового мира.

Когда выйдет новый эпизод сериала «Одна из многих»

Новый эпизод проекта, получивший название «Атака обаянием», выйдет 19 декабря.