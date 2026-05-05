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Одиссея фильм 2026: трейлер и дата выхода — Кристофер Нолан
Фильмы и сериалы

5 мая, 17:00

1 мин.

Вышел новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Одиссея», реж. Кристофер Нолан, Universal Pictures, Wildside, Syncopy
Фото Кадр из фильма «Одиссея», реж. Кристофер Нолан, Universal Pictures, Wildside, Syncopy

Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Свежий ролик дает более детальный взгляд на масштабную экранизацию древнегреческого эпоса Гомера.

Картина рассказывает о 10-летнем возвращении царя Итаки Одиссея (Мэтт Дэймон) домой после победы в Троянской войне.

Кто снялся в фильме «Одиссея»

В картине снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Логан Маршалл-Грин, Бенни Сэфди.

Трейлер фильма «Одиссея»

Когда выйдет фильм «Одиссея»

Премьера фильма «Одиссея» пройдет 17 июля.

&laquo;Одиссея&raquo; Нолана.«Одиссея» Кристофера Нолана: все, что известно о масштабной экранизации древнегреческого эпоса

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