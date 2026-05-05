Вышел новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Свежий ролик дает более детальный взгляд на масштабную экранизацию древнегреческого эпоса Гомера.

Картина рассказывает о 10-летнем возвращении царя Итаки Одиссея (Мэтт Дэймон) домой после победы в Троянской войне.

Кто снялся в фильме «Одиссея»

В картине снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Логан Маршалл-Грин, Бенни Сэфди.

Трейлер фильма «Одиссея»

Когда выйдет фильм «Одиссея»

Премьера фильма «Одиссея» пройдет 17 июля.