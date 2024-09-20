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Одинокие волки фильм: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 15:30

1 мин.

Фильм «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни вышел в зарубежный прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Одинокие волки»
Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»
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Сегодня, 20 сентября в зарубежный прокат вышла криминальная комедия «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Сюжет фильма сосредоточен на двух наемниках, которые вынуждены объединиться ради общего дела.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).

В триллере снялись Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан, Ричард Кайнд, Златко Бурич, Ирина Дубова и Линда Карола.

Трейлер фильма «Одинокие волки»

В зарубежных кинотеатрах «Одинокие волки» выйдут сегодня, 20 сентября. Цифровой релиз картины пройдет 27 сентября на платформе Apple TV+.

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