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Один день 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 февраля, 20:00

1 мин.

Мини-сериал «Один день» выйдет на платформе Netflix 8 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Один день».
Фото Кадр из сериала «Один день»
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8 февраля состоится премьера мини-сериала «Один день», по сюжету которого на протяжении нескольких десятилетий друзья Декстер и Эмма встречаются в день своего знакомства и боятся признаться друг другу в романтических чувствах.

В проекте снялись Лео Вудалл, Амбика Мод, Эмбер Грэппи, Брендан Куинн, Джонатан Велдон, Тим Макиннерни, Элинор Томлинсон, Эсси Дэвис, Адам Локсли и Джон Макмиллан.

Все эпизоды мини-сериала «Один день» выйдут 8 февраля на платформе Netflix.

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