Мини-сериал «Один день» выйдет на платформе Netflix 8 февраля

8 февраля состоится премьера мини-сериала «Один день», по сюжету которого на протяжении нескольких десятилетий друзья Декстер и Эмма встречаются в день своего знакомства и боятся признаться друг другу в романтических чувствах.

В проекте снялись Лео Вудалл, Амбика Мод, Эмбер Грэппи, Брендан Куинн, Джонатан Велдон, Тим Макиннерни, Элинор Томлинсон, Эсси Дэвис, Адам Локсли и Джон Макмиллан.

Все эпизоды мини-сериала «Один день» выйдут 8 февраля на платформе Netflix.