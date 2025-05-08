Картина «Очи» выйдет в российский прокат 8 мая

8 мая в российский прокат выйдет картина «Очи», режиссером и сценаристом которой выступил Исайя Сэксон. В центре сюжета фильма — девочка Юрайя, нашедшая в лесу потерявшегося детеныша очи. Главная героиня решает вернуть его родителям.

Кто снялся в фильме «Очи»

В картине снялись Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика, Карол Борс, Андрей Антониу Анхель, Дэвид Андрей Балтату, Эдуард Михаил Онча и Томас Отто Гела.