Очи фильм 2025: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

8 мая, 12:00

1 мин.

Картина «Очи» выйдет в российский прокат 8 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Очи», реж. Исайя Сэксон, A24
Фото Кадр из фильма «Очи», реж. Исайя Сэксон, A24

8 мая в российский прокат выйдет картина «Очи», режиссером и сценаристом которой выступил Исайя Сэксон. В центре сюжета фильма — девочка Юрайя, нашедшая в лесу потерявшегося детеныша очи. Главная героиня решает вернуть его родителям.

Кто снялся в фильме «Очи»

В картине снялись Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика, Карол Борс, Андрей Антониу Анхель, Дэвид Андрей Балтату, Эдуард Михаил Онча и Томас Отто Гела.

Трейлер фильма «Очи»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

