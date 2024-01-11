Okko выпустил тизер сериала «Очевидное невероятное»

Okko опубликовал тизер сериала «Очевидное невероятное», основанного на рассказах Кира Булычева. Ролик начинается в «ревизоровском» стиле: персонажи готовятся встретить нового мэра и очень нервничают, ведь им будет сложно объяснить, почему в заурядном, на первый взгляд, провинциальном городке разгуливают инопланетяне.

В проекте снялись Артем Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Катя Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская и Александр Цыганов.

Точная дата релиза сериала «Очевидное невероятное» пока неизвестна, но его премьера запланирована на январь.