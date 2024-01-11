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Очевидное невероятное: трейлер, дата выхода, сюжет, актеры
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Сегодня, 16:30

1 мин.

Okko выпустил тизер сериала «Очевидное невероятное»

Опубликован официальный тизер сериала «Очевидное невероятное»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очевидное невероятное».
Фото Кадр из сериала «Очевидное невероятное»
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Okko опубликовал тизер сериала «Очевидное невероятное», основанного на рассказах Кира Булычева. Ролик начинается в «ревизоровском» стиле: персонажи готовятся встретить нового мэра и очень нервничают, ведь им будет сложно объяснить, почему в заурядном, на первый взгляд, провинциальном городке разгуливают инопланетяне.

В проекте снялись Артем Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Катя Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская и Александр Цыганов.

Точная дата релиза сериала «Очевидное невероятное» пока неизвестна, но его премьера запланирована на январь.

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