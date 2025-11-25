Завершились съемки «Очень страшного кино 6»

Официально завершились съемки комедийного фильма «Очень страшное кино 6». Об этом сообщили братья Уайанс, которые снова в полном составе выступили в качестве продюсеров, сценаристов и актеров. Также к своим ролям вернулись Анна Фэрис и Реджина Холл.

«Очень страшное кино» начиналось как обычная пародия, высмеивающая штампы популярных фильмов ужасов, таких как «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Но со временем франшиза разрослась до пяти полнометражных картин и обрела свою преданную фан-базу. Последняя часть, «Очень страшное кино 5», вышла на экраны в 2013 году.

Премьера новой ленты запланирована на 12 июня 2026 года. Объектами для пародии станут недавние фильмы ужасов «Грешники», «Еретик», «Прочь», «Собиратель душ» и последний «Крик».