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Очень страшное кино 6 новый фильм 2026 — съемки и дата выхода
Фильмы и сериалы

25 ноября 2025, 16:05

1 мин.

Завершились съемки «Очень страшного кино 6»

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс, Dimension Films
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс, Dimension Films

Официально завершились съемки комедийного фильма «Очень страшное кино 6». Об этом сообщили братья Уайанс, которые снова в полном составе выступили в качестве продюсеров, сценаристов и актеров. Также к своим ролям вернулись Анна Фэрис и Реджина Холл.

«Очень страшное кино» начиналось как обычная пародия, высмеивающая штампы популярных фильмов ужасов, таких как «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Но со временем франшиза разрослась до пяти полнометражных картин и обрела свою преданную фан-базу. Последняя часть, «Очень страшное кино 5», вышла на экраны в 2013 году.

Премьера новой ленты запланирована на 12 июня 2026 года. Объектами для пародии станут недавние фильмы ужасов «Грешники», «Еретик», «Прочь», «Собиратель душ» и последний «Крик».

Хронология &laquo;Очень страшного кино&raquo;: в&nbsp;какой последовательности смотреть все фильмы.Хронология «Очень страшного кино»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

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