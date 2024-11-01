Братья Уайанс анонсировали шестое «Очень страшное кино»

Издание Deadline сообщило, что Марлон, Шон и Кинен Айвори Уайанс вместе со сценаристом Риком Альваресом вернутся к работе над франшизой «Очень страшное кино».

«Мы создали эту франшизу более двадцати лет назад, помним, как люди смеялись и надеемся увидеть это снова. С нетерпением ждем возможности поработать с Джонатаном Гликманом и его командой в Miramax», — рассказали братья Уайанс.

«Сейчас самое время вернуть серию на большой экран, и нам повезло, что у Кинена, Марлона и Шона есть уникальное комедийное видение, чтобы преподнести его зрителям по всему миру», — считает глава Miramax Джонатан Гликман.

Съемки картины запланированы на следующий год. Дата выхода «Очень страшного кино 6» пока неизвестна.