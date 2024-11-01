Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Очень страшное кино 6: что известно о новой части, съемки — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Братья Уайанс анонсировали шестое «Очень страшное кино»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс / Dimension Films
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс / Dimension Films
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Deadline сообщило, что Марлон, Шон и Кинен Айвори Уайанс вместе со сценаристом Риком Альваресом вернутся к работе над франшизой «Очень страшное кино».

«Мы создали эту франшизу более двадцати лет назад, помним, как люди смеялись и надеемся увидеть это снова. С нетерпением ждем возможности поработать с Джонатаном Гликманом и его командой в Miramax», — рассказали братья Уайанс.

«Сейчас самое время вернуть серию на большой экран, и нам повезло, что у Кинена, Марлона и Шона есть уникальное комедийное видение, чтобы преподнести его зрителям по всему миру», — считает глава Miramax Джонатан Гликман.

Съемки картины запланированы на следующий год. Дата выхода «Очень страшного кино 6» пока неизвестна.

Хронология &laquo;Очень страшного кино&raquo;: в&nbsp;какой последовательности смотреть все фильмы. Хронология «Очень страшного кино»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

Фильмы
Новости холдинга
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
13:25
Стало известно, когда «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в России
11:43
Игроки и болельщики «Оренбурга» посетили премьеру фильма про Федора Черенкова
08:36
Сторожук о фильме про Черенкова: «Его надо показывать поколениям и передавать по наследству»
31 окт 12:50
Маргарет Куолли из «Субстанции» снимется в хорроре «Викторианская психопатка»
30 окт 20:30
Лукас Браво не уверен, что вернется к роли в 5 сезоне «Эмили в Париже»