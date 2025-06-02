Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал первый тизер пятого и финального сезона «Очень странных дел», в котором анонсировал даты выхода завершающей главы истории мистического проекта.

Сериал братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей мистической силе из другого мира, питающейся страхами людей.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.