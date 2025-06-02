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Очень странные дела сериал 5 сезон: тизер и дата выхода — когда выйдет
Фильмы и сериалы

2 июня 2025, 13:10

1 мин.

Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

Netflix опубликовал первый тизер пятого и финального сезона «Очень странных дел», в котором анонсировал даты выхода завершающей главы истории мистического проекта.

Сериал братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей мистической силе из другого мира, питающейся страхами людей.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.

Первый тизер 5-го сезона «Очень странных дел»

Очень странные дела 5 сезон: сюжет, что известно, когда выйдет, где смотреть.«Очень странные дела»: что известно о финальном сезоне мистического сериала

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