Вышел финальный трейлер 5-го сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал финальный трейлер заключительного пятого сезона сериала «Очень странные дела». Мистический проект братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Очень странные дела»

В финальном сезоне снялись Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Джо Кири, Чарли Хитон, Наталия Дайер и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Финальный трейлер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»