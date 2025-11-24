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Очень странные дела сериал 5 сезон: финальный трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

24 ноября 2025, 14:15

1 мин.

Вышел финальный трейлер 5-го сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

Netflix опубликовал финальный трейлер заключительного пятого сезона сериала «Очень странные дела». Мистический проект братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира.

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Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Очень странные дела»

В финальном сезоне снялись Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Джо Кири, Чарли Хитон, Наталия Дайер и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Финальный трейлер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Очень странные дела, Netflix.Netflix показал новый отрывок из 5-го сезона «Очень странных дел»

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