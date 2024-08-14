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Очень странные дела: Сэди Синк — о съемках 5 сезона и своем персонаже
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Сэди Синк рассказала о съемках 5 сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»
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В интервью Variety исполнительница роли Макс Мэйфилд в «Очень странных делах» Сэди Синк рассказала, что забыла, как тяжело сниматься в сериале Netflix.

«Я работала всю прошлую неделю и подумала: «О, Боже, я и забыла, какой это сложный проект. В нем ты командный игрок. Дело не в тебе или ком-то еще, а в сериале и том, что для него лучше», — считает актриса.

Сэди Синк добавила, что поначалу не думала, что зрителям будет интересна судьба ее героини, и была удивлена, когда сюжетная линия ее персонажа подарила вторую жизнь треку Кейт Буш Running Up That Hill. В сериале эта песня спасла Макс жизнь.

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