Netflix показал тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Netflix опубликовал тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Режиссером проекта выступил Фил Аллора («Глюкотехники», «DC девчонки-супергерои»).
Спин-офф охватывает события, произошедшие в период между вторым и третьим сезонами. По сюжету Оди, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс вступают в схватку с новой аномалией Изнанки.
Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Когда выйдет мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» пройдет 23 апреля.
Последние новости