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Очень странные дела Истории из 85-го сериал: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

4 февраля, 19:30

1 мин.

Netflix показал тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го», реж. Фил Аллора, Netflix
Фото Кадр из мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го», реж. Фил Аллора, Netflix

Netflix опубликовал тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Режиссером проекта выступил Фил Аллора («Глюкотехники», «DC девчонки-супергерои»).

Спин-офф охватывает события, произошедшие в период между вторым и третьим сезонами. По сюжету Оди, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс вступают в схватку с новой аномалией Изнанки.

Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Когда выйдет мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» пройдет 23 апреля.

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