Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Netflix представил трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Проект представляет собой анимационный спин-офф культового шоу и рассказывает о событиях в промежутке между вторым и третьим сезонами оригинала.

Действие мультсериала разворачивается зимой 1985 года в Хоукинсе. Пока Майк, Оди и их друзья пытаются вести жизнь обычных подростков, из Изнанки прорывается новая угроза.

Трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Когда выйдет мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» пройдет 23 апреля.