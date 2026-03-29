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Очень странные дела Истории из 85-го сериал 2026: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

29 марта, 11:25

1 мин.

Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го», реж. Фил Аллора, Netflix Animation, 21 Laps Entertainment, Flying Bark Productions
Фото Кадр из мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го», реж. Фил Аллора, Netflix Animation, 21 Laps Entertainment, Flying Bark Productions

Netflix представил трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Проект представляет собой анимационный спин-офф культового шоу и рассказывает о событиях в промежутке между вторым и третьим сезонами оригинала.

Действие мультсериала разворачивается зимой 1985 года в Хоукинсе. Пока Майк, Оди и их друзья пытаются вести жизнь обычных подростков, из Изнанки прорывается новая угроза.

Трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Когда выйдет мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» пройдет 23 апреля.

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