Опубликован первый тизер финального сезона «Очень странных дел»

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Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона «Очень странных дел», в котором анонсировал названия эпизодов финала шоу.

Тизер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Список эпизодов 5-го сезона «Очень странных дел»

В пятом сезоне «Очень странных дел», согласно официальному тизеру, будет 8 эпизодов:

The Crawl («Ползание»);

The Vanishing of... («Исчезновение...»);

The Turnbow Trap («Ловушка Тернбоу»);

Sorcerer («Колдун»);

Shock Jock («Шок-джок»);

Escape from Camazotz («Побег из Камазотца»);

The Bridge («Мост»);

The Rightside Up («Правая сторона вверх»).

Проект братьев Даффер «Очень странные дела» рассказывает о группе подростков, противостоящих зловещей мистической силе. Детали сюжета пятого сезона проекта не раскрываются. Премьера финала запланирована на следующий год. Точная дата релиза пока неизвестна.