Опубликован первый тизер финального сезона «Очень странных дел»
Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона «Очень странных дел», в котором анонсировал названия эпизодов финала шоу.
Тизер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»
Список эпизодов 5-го сезона «Очень странных дел»
В пятом сезоне «Очень странных дел», согласно официальному тизеру, будет 8 эпизодов:
- The Crawl («Ползание»);
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The Vanishing of... («Исчезновение...»);
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The Turnbow Trap («Ловушка Тернбоу»);
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Sorcerer («Колдун»);
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Shock Jock («Шок-джок»);
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Escape from Camazotz («Побег из Камазотца»);
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The Bridge («Мост»);
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The Rightside Up («Правая сторона вверх»).
Проект братьев Даффер «Очень странные дела» рассказывает о группе подростков, противостоящих зловещей мистической силе. Детали сюжета пятого сезона проекта не раскрываются. Премьера финала запланирована на следующий год. Точная дата релиза пока неизвестна.
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