Netflix показал новый отрывок из 5-го сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал новый отрывок из пятого сезона сериала «Очень странные дела». В небольшом эпизоде показана тренировка Одиннадцатой (Милли Бобби Браун).

Отрывок из 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Ранее Netflix показал другой фрагмент грядущего сезона, в котором Уилл противостоит монстру Демогоргону и попадает в логово Векны.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть финального пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.