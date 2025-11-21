Стиль жизни
Очень странные дела 5 сезон: отрывок, фрагмент — Одиннадцатая, Милли Бобби Браун
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:55

1 мин.

Netflix показал новый отрывок из 5-го сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

Netflix опубликовал новый отрывок из пятого сезона сериала «Очень странные дела». В небольшом эпизоде показана тренировка Одиннадцатой (Милли Бобби Браун).

Отрывок из 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Ранее Netflix показал другой фрагмент грядущего сезона, в котором Уилл противостоит монстру Демогоргону и попадает в логово Векны.

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть финального пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.

Готовимся к финальной битве: что было в 4-м сезоне сериала «Очень странные дела»

Сериалы
