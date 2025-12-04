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Очень странные дела 5 сезон: финальный эпизод — хронометраж и дата выхода
Фильмы и сериалы

4 декабря 2025, 18:45

1 мин.

Финальный эпизод сериала «Очень странные дела» продлится более 2 часов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

Заключительная серия «Очень странных дел» получила поистине киношный размах. Хронометраж эпизода составляет 2 часа 5 минут. Последнюю серию покажут на Netflix, а также более чем в 500 кинотеатрах США и Канады 31 декабря 2025 года.

Сериал братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира. Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» собрала 59,6 миллиона просмотров за премьерную неделю — это самый крупный старт в истории Netflix среди англоязычных сериалов.

Вторая часть финального сезона из трех эпизодов выйдет 25 декабря.

Очень странные дела 5 сезон: обзор, рецензия и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Возвращение в Изнанку: как стартовал 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

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