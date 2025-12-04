Финальный эпизод сериала «Очень странные дела» продлится более 2 часов

Заключительная серия «Очень странных дел» получила поистине киношный размах. Хронометраж эпизода составляет 2 часа 5 минут. Последнюю серию покажут на Netflix, а также более чем в 500 кинотеатрах США и Канады 31 декабря 2025 года.

Сериал братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира. Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» собрала 59,6 миллиона просмотров за премьерную неделю — это самый крупный старт в истории Netflix среди англоязычных сериалов.

Вторая часть финального сезона из трех эпизодов выйдет 25 декабря.