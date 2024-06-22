Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Очень странные дела 5 сезон: Джейми Кэмпбелл Бауэр о продолжении сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

0 мин.

Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр поделился подробностями о 5 сезоне «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Исполнитель роли Векны в сериале «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал, что пятый сезон шоу повышает ставки как никогда.

«Если вы думали, что прошлый сезон был сумасшедшим, то этот просто вышел из-под контроля. Он дикий, по-настоящему безумный», — поделился впечатлениями актер.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет заключительным. Его премьеры стоит ожидать в 2025 году.

Очень странные дела 5 сезон: сюжет, что известно, когда выйдет, где смотреть. «Очень странные дела»: что известно о финальном сезоне мистического сериала
Сериалы
0
Новости холдинга
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
15:45
Вышел финальный трейлер фильма «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон
21 июн 21:00
Бенедикт Камбербэтч анонсировал «Мстителей 5» — он вернется к роли Доктора Стрэнджа
21 июн 20:30
Актриса Оливия Кук рассказала о вырезанной секс-сцене 2 сезона «Дома дракона»
21 июн 19:25
4 сезон «Пацанов» показал рекордный старт в истории проекта
21 июн 18:35
Сериал «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ