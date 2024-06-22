Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр поделился подробностями о 5 сезоне «Очень странных дел»

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Исполнитель роли Векны в сериале «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал, что пятый сезон шоу повышает ставки как никогда.

«Если вы думали, что прошлый сезон был сумасшедшим, то этот просто вышел из-под контроля. Он дикий, по-настоящему безумный», — поделился впечатлениями актер.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет заключительным. Его премьеры стоит ожидать в 2025 году.