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Очень странные дела 5 сезон: дата выхода и расписание серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

27 ноября 2025, 14:15

1 мин.

На Netflix стартовал 5-й сезон «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

В онлайн-кинотеатре Netflix вышли первые четыре эпизода пятого сезона сериала «Очень странные дела». Долгожданная премьера обрушила работу платформы. В течение нескольких минут сервис был недоступен и далее у некоторых пользователей работал со сбоями.

Представитель Netflix подтвердил факт кратковременных неполадок, однако подчеркнул, что «в течение пяти минут работа всех аккаунтов была восстановлена».

«Очень странным делам» не привыкать вызывать подобный ажиотаж. В 2022 году пользователи Netflix также столкнулись со сбоем после выхода двух последних серий четвертого сезона.

Когда выйдут остальные серии 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

На данный момент на платформе доступны первые четыре эпизода пятого сезона мистического шоу братьев Даффер. Следующий блок серий выйдет 25 декабря, а заключительный эпизод покажут 31 декабря.

Очень странные дела, Netflix.Вышел финальный трейлер 5-го сезона «Очень странных дел»

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