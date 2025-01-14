Объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли

Издание Variety сообщает, что объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли. Изначально планировалось, что оно пройдет 12 января, затем — 14-ого, а после — 17 января и 19 января, однако из-за неутихающих пожаров в Калифорнии дата объявления номинантов продолжает меняться.

Когда объявят номинантов 97-й премии «Оскар»

На данный момент известно, что номинантов «Оскара» объявят 23 января в 5:30 утра по тихоокеанскому времени.

Когда состоится церемония премия «Оскар — 2025»

Проведение 97-й церемонии вручения премии «Оскар» по-прежнему запланировано на 2 марта.