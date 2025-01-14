Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Объявление номинантов на Оскар снова перенесли: новая дата
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:35

1 мин.

Объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Статуэтки Оскар
Фото baona, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Variety сообщает, что объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли. Изначально планировалось, что оно пройдет 12 января, затем — 14-ого, а после — 17 января и 19 января, однако из-за неутихающих пожаров в Калифорнии дата объявления номинантов продолжает меняться.

Оскар-2025: кто поборется за&nbsp;главную кинопремию в&nbsp;следующем году. Оскар-2025: кто поборется за главную кинопремию в следующем году

Когда объявят номинантов 97-й премии «Оскар»

На данный момент известно, что номинантов «Оскара» объявят 23 января в 5:30 утра по тихоокеанскому времени.

Когда состоится церемония премия «Оскар — 2025»

Проведение 97-й церемонии вручения премии «Оскар» по-прежнему запланировано на 2 марта.

Самые громкие скандалы премии &laquo;Оскар&raquo;: тайны и&nbsp;драмы кинематографа. Самые громкие скандалы премии «Оскар»: тайны и драмы кинематографа

Фильмы
Новости холдинга
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:00
«Ландыши. Такая нежная любовь»: что известно о втором сезоне сериала про мажорку в бегах
13 янв 21:05
Документальный фильм «Дидди: Создание плохого парня» выйдет 14 января
13 янв 17:25
Где смотреть сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»
13 янв 16:15
Дата выхода 2-го сезона «Разделения»: расписание релиза эпизодов
13 янв 07:00
Иконы красоты: самые стильные героини советских фильмов