Премьера сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом пройдет 18 июля
18 июля на Peacock пройдет премьера сериала «Обреченные на славу». По сюжету проекта император Веспасиан повелевает проводить регулярные гладиаторские бои на арене, чтобы отвлечь внимание народа от разрушительных последствий гражданской войны.
В сериале снялись Энтони Хопкинс, Иван Реон, Том Хьюз, Руперт Пенри-Джонс, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Сара Мартинш, Джулия Нуннари, Габриэлла Пессион, Димитрий Леонидас и Гонсалу Алмейда.
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