Премьера сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом пройдет 18 июля

Читайте нас в

18 июля на Peacock пройдет премьера сериала «Обреченные на славу». По сюжету проекта император Веспасиан повелевает проводить регулярные гладиаторские бои на арене, чтобы отвлечь внимание народа от разрушительных последствий гражданской войны.

В сериале снялись Энтони Хопкинс, Иван Реон, Том Хьюз, Руперт Пенри-Джонс, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Сара Мартинш, Джулия Нуннари, Габриэлла Пессион, Димитрий Леонидас и Гонсалу Алмейда.