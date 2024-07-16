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Обреченные на славу: дата выхода и трейлер, актеры — где смотреть сериал
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

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Премьера сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом пройдет 18 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Обреченные на славу»
Фото Кадр из сериала «Обреченные на славу»
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18 июля на Peacock пройдет премьера сериала «Обреченные на славу». По сюжету проекта император Веспасиан повелевает проводить регулярные гладиаторские бои на арене, чтобы отвлечь внимание народа от разрушительных последствий гражданской войны.

В сериале снялись Энтони Хопкинс, Иван Реон, Том Хьюз, Руперт Пенри-Джонс, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Сара Мартинш, Джулия Нуннари, Габриэлла Пессион, Димитрий Леонидас и Гонсалу Алмейда.

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