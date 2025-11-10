Стиль жизни
Обнальщик сериал 2025: трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

10 ноября, 17:05

1 мин.

Дата выхода сериала «Обнальщик»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Обнальщик», реж. Борис Акопов, Star Media, НМГ
Фото Wink.

15 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартует сериал Бориса Акопова («На автомате») «Обнальщик». По сюжету талантливый айтишник Леша использует свое криптоприложение для отмывания денег, потому что его отец оказался в долгах и под преследованием бандитов.

Кто снялся в сериале «Обнальщик»

В проекте снялись Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова и Ван Шэнь.

Трейлер сериала «Обнальщик»

Расписание релиза эпизодов сериала «Обнальщик»

1 серия 15 ноября
2 серия 15 ноября
3 серия 22 ноября
4 серия 29 ноября
5 серия 6 декабря
6 серия 13 декабря
7 серия 20 декабря
8 серия 27 декабря
Дети перемен сериал 2 сезон 2025: что известно и&nbsp;когда выйдет&nbsp;&mdash; трейлер.Флора возглавляет преступную группировку: что известно о 2-м сезоне сериала «Дети перемен»

Сериалы
  • Мику

    Столько сериалов выходит, кто это все смотрит? У людей столько времени свободного есть ?

    10.11.2025

  • Apple User c7c3d8

    странно, что Кологривого нет

    10.11.2025

