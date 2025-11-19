Стиль жизни
Обитель фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:05

1 мин.

Хоррор «Обитель» выйдет в российских кинотеатрах 20 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Обитель», реж. Джеймс Демонако, Miramax, Man in A Tree, BlockFilm
Фото Кадр из фильма «Обитель», реж. Джеймс Демонако, Miramax, Man in A Tree, BlockFilm

20 ноября в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Обитель». Режиссером и сценаристом картины выступил Джеймс Демонако («Судная ночь»). По сюжету Макс начинает работать смотрителем в доме престарелых и сталкивается с очень необычными явлениями.

Кто снялся в фильме «Обитель»

В картине снялись Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Магга, Адам Кантор, Брюс Олтмен, Дениз Бюрс, Стюарт Рудин, Итэн Филлипс, Натали Шмидт и Мэри Бет Пейл.

Трейлер фильма «Обитель»

Оно, фильм, 2017.Лучшие фильмы на Хэллоуин-2025: подборка для любой компании и настроения

Вышел новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»

