Премьера турецкой драмы «О сухой траве» состоится 23 февраля

Читайте нас в

23 февраля в зарубежный прокат выйдет драма «О сухой траве», рассказывающая о школьном учителе из Восточной Анатолии, которого обвинили в педофилии.

Режиссером проекта выступил Нури Бильге Джейлан. За сценарий картины также отвечает он, Акин Аксу и Эбру Джейлан.

В проекте снялись Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Мусаб Экиджи, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук и Дженгиз Бозкурт.

Премьера фильм «О сухой траве» прошла в Каннах в мае 2023 года. Тогда актриса Мэрвэ Диздар, исполнившая роль Нурай, получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Драма «О сухой траве» выходит в зарубежный прокат 23 февраля. Дата премьеры в России пока неизвестна.