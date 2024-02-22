Премьера турецкой драмы «О сухой траве» состоится 23 февраля
23 февраля в зарубежный прокат выйдет драма «О сухой траве», рассказывающая о школьном учителе из Восточной Анатолии, которого обвинили в педофилии.
Режиссером проекта выступил Нури Бильге Джейлан. За сценарий картины также отвечает он, Акин Аксу и Эбру Джейлан.
В проекте снялись Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Мусаб Экиджи, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук и Дженгиз Бозкурт.
Премьера фильм «О сухой траве» прошла в Каннах в мае 2023 года. Тогда актриса Мэрвэ Диздар, исполнившая роль Нурай, получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
Драма «О сухой траве» выходит в зарубежный прокат 23 февраля. Дата премьеры в России пока неизвестна.
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