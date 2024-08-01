3 сезон аниме-сериала «О моем перерождении в слизь»: расписание выхода эпизодов
Финальная серия аниме-сериала «О моем перерождении в слизь» выйдет 2 августа
5 апреля стартовал третий сезон аниме «О моем перерождении в слизь». Сериал рассказывает о человеке, который был убит и перевоплотился в другом мире в слизь по имени Римуру.
Режиссером проекта выступил Ясухито Кикути, помощником режиссера стал Ацуси Накаяма. Сценарий аниме написал Кадзуюки Фудэясу, а за дизайн персонажей и монстров сериала отвечают Рема Эбата и Такахиро Кисида.
Расписание релиза эпизодов аниме «О моем перерождении в слизь»
|1 серия
|5 апреля
|2 серия
|12 апреля
|3 серия
|19 апреля
|4 серия
|26 апреля
|5 серия
|3 мая
|6 серия
|10 мая
|7 серия
|17 мая
|8 серия
|24 мая
|9 серия
|31 мая
|10 серия
|7 июня
|11 серия
|14 июня
|12 серия
|21 июня
|13 серия
|28 июня
|14 серия
|5 июля
|15 серия
|19 июля
|16 серия
|26 июля
|17 серия
|2 августа
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