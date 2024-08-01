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О моем перерождении в слизь 3 сезон аниме: дата выхода и расписание серий
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Сегодня, 13:45

1 мин.

3 сезон аниме-сериала «О моем перерождении в слизь»: расписание выхода эпизодов

Финальная серия аниме-сериала «О моем перерождении в слизь» выйдет 2 августа
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «О моем перерождении в слизь»
Фото Кадр из аниме «О моем перерождении в слизь»
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5 апреля стартовал третий сезон аниме «О моем перерождении в слизь». Сериал рассказывает о человеке, который был убит и перевоплотился в другом мире в слизь по имени Римуру.

Режиссером проекта выступил Ясухито Кикути, помощником режиссера стал Ацуси Накаяма. Сценарий аниме написал Кадзуюки Фудэясу, а за дизайн персонажей и монстров сериала отвечают Рема Эбата и Такахиро Кисида.

Расписание релиза эпизодов аниме «О моем перерождении в слизь»

1 серия 5 апреля
2 серия 12 апреля
3 серия 19 апреля
4 серия 26 апреля
5 серия 3 мая
6 серия 10 мая
7 серия 17 мая
8 серия 24 мая
9 серия 31 мая
10 серия 7 июня
11 серия 14 июня
12 серия 21 июня
13 серия 28 июня
14 серия 5 июля
15 серия 19 июля
16 серия 26 июля
17 серия 2 августа
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