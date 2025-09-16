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Няня Оксана сериал: тизер и дата выхода — Олеся Иванченко
Фильмы и сериалы

16 сентября 2025, 16:25

1 мин.

Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко стартует 29 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Няня Оксана», реж. Евгения Абдель-Фаттах, Норм Продакшн
Фото Кадр из сериала «Няня Оксана», реж. Евгения Абдель-Фаттах, Норм Продакшн

Сериал «Няня Оксана», вдохновленный ситкомом «Моя прекрасная няня», начнет выходить 29 сентября. По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края к своему столичному жениху, но тот ее бросает. Оксана решительно настроена продолжить покорять Москву и устраивается на работу няней в семью вдовца-ресторатора Ивана.

Кто снялся в сериале «Няня Оксана»

В проекте снялись Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Александр Мартынов, Дарья Пицик, Маша Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова, Ольга Саврасова, Владимир Ревякин и Ростислав Бершауэр.

Трейлер сериала «Няня Оксана»

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