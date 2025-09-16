Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко стартует 29 сентября

Сериал «Няня Оксана», вдохновленный ситкомом «Моя прекрасная няня», начнет выходить 29 сентября. По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края к своему столичному жениху, но тот ее бросает. Оксана решительно настроена продолжить покорять Москву и устраивается на работу няней в семью вдовца-ресторатора Ивана.

Кто снялся в сериале «Няня Оксана»

В проекте снялись Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Александр Мартынов, Дарья Пицик, Маша Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова, Ольга Саврасова, Владимир Ревякин и Ростислав Бершауэр.